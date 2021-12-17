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OTOMATİK OYNAT
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'Çinli Elon Musk' ortalığı karıştırdı! | Video 17.12.2021 | 16:19
01:13
TikTok fenomeni kız, saç tokasını takas ederek ev aldı | Video 17.12.2021 | 15:50
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Filipinler'i vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı 12'ye yükseldi | Video 17.12.2021 | 15:28
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Irak'ı sel vurdu: 8 ölü | Video 17.12.2021 | 12:42
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Filipinler'de Rai Tayfunu! Bir aylık bebek böyle kurtarıldı | Video 17.12.2021 | 12:01
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Ekvador'da oluşan obruk evleri böyle yuttu | Video 16.12.2021 | 16:45
00:24
ABD'de yola çakılan helikopter alev alev yandı | Video 16.12.2021 | 16:21
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Rusya'da yolcu uçağı pistteki kamyona çarptı | Video 16.12.2021 | 15:34
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AB Liderler Zirvesi, Brüksel'de başladı | Video 16.12.2021 | 14:22
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Colorado'yu toz fırtınası vurdu | Video 16.12.2021 | 14:22
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Biden'dan hortumun vurduğu Kentucky'ye ziyaret | Video 16.12.2021 | 10:38
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Aliyev, Brüksel’de Macron ve Paşinyan ile görüştü | Video 16.12.2021 | 09:33
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Hindistan’da otobüs göle düştü: 9 ölü, 22 yaralı | Video 15.12.2021 | 16:18
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz 4 yıllık planını açıkladı | Video 15.12.2021 | 15:42
01:39
Pakistan’da yoğun sis hava ulaşımını aksattı | Video 15.12.2021 | 15:11
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Hong Kong alışveriş merkezinde yangın: 1 yaralı | Video 15.12.2021 | 11:23
Demi Skipper isimli bir TikTok fenomeni, bir saç tokasını takas ederek en sonunda yeni bir ev sahibi oldu. İşte Skipper'ın inanılması zor takas yolculuğu.