TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi: "Kafein poşetleri" trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video
Sosyal medyada yeni bir kafein çılgınlığı hızla yayılıyor – üstelik ne kahve makinesi ne de enerji içeceği gerektiriyor. "Kafein poşetleri" olarak bilinen bu küçük paketler, demleme zahmetine girmeden hızlı ve gizli bir enerji takviyesi vaat ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle gençler ve bazı sağlık sorunları olan kişiler için bu ürünlerin ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor.
