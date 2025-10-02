Video Dünya TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi: "Kafein poşetleri" trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video
TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi:

TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi: "Kafein poşetleri" trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video

02.10.2025 | 08:51

Sosyal medyada yeni bir kafein çılgınlığı hızla yayılıyor – üstelik ne kahve makinesi ne de enerji içeceği gerektiriyor. "Kafein poşetleri" olarak bilinen bu küçük paketler, demleme zahmetine girmeden hızlı ve gizli bir enerji takviyesi vaat ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle gençler ve bazı sağlık sorunları olan kişiler için bu ürünlerin ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 08:34
İsrail ordusu Küresel Sumud Filosu’na baskın düzenleyerek en az 8 gemiye el koydu | Video 02.10.2025 | 08:48
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 01:43
İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi birçok ülkede protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:38
TikTok’ta patlayan kalp krizi tehlikesi: Kafein poşetleri trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 00:16
TikTok'ta patlayan kalp krizi tehlikesi: "Kafein poşetleri" trendi ölüme böyle sürüklüyor! Kalbi çürüten enerji... | Video 02.10.2025 | 08:51
Sumud Filosundaki Türk aktivist A Haber’de açıkladı: İletişim araçlarımıza dijital saldırı var! | Video 09:33
Sumud Filosundaki Türk aktivist A Haber'de açıkladı: "İletişim araçlarımıza dijital saldırı var!" | Video 01.10.2025 | 16:33
Küresel Sumud Filosu: İsrail’in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdik | Video 01:10
Küresel Sumud Filosu: "İsrail'in müdahale riski bulunan tehlikeli bölgeye girdik" | Video 01.10.2025 | 13:19
Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video 01:30
Ukrayna’da sel: 9 ölü | Video 01.10.2025 | 12:07
Filipinler’de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video 01:37
Filipinler'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 69 kişi öldü | Video 01.10.2025 | 10:47
SON DAKİKA: ’Sumud Filosu’ Gazze’ye çok yaklaştı! | Video 14:59
SON DAKİKA: 'Sumud Filosu' Gazze'ye çok yaklaştı! | Video 01.10.2025 | 09:30
Küresel Sumud Filosu’nun 3 gün içinde Gazze’ye ulaşması bekleniyor | Video 01:31
Küresel Sumud Filosu'nun 3 gün içinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor | Video 01.10.2025 | 08:59
Pakistan’da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 00:41
Pakistan'da karargah yakınlarında bombalı saldırı: 10 ölü | Video 30.09.2025 | 15:39
Almanya Başbakanı Merz: Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat | Video 06:03
Almanya Başbakanı Merz: "Gazze Planı, savaşın sona ermesi için en iyi fırsat" | Video 30.09.2025 | 12:39
Vietnam’ı vuran Bualoi Tayfunu’nda can kaybı 19’a yükseldi | Video 02:17
Vietnam'ı vuran Bualoi Tayfunu'nda can kaybı 19'a yükseldi | Video 30.09.2025 | 12:39
Endonezya’da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 02:44
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında | Video 30.09.2025 | 12:39
Netanyahu, Trump’ın 20 maddelik Gazze Planı’nı kabul etti | Video 06:59
Netanyahu, Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı'nı kabul etti | Video 30.09.2025 | 08:58
Polonya Başbakanı Tusk: Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız | Video 07:56
Polonya Başbakanı Tusk: "Rusya-Ukrayna savaşı, aynı zamanda bizim savaşımız" | Video 29.09.2025 | 15:53
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber’de anlattı | Video 08:49
Sumud aktivistleri nasıl tahliye edildi? Türk aktivist, detayları A Haber'de anlattı | Video 29.09.2025 | 15:21
Bualoi tayfunu Vietnam’a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 00:37
Bualoi tayfunu Vietnam'a ulaştı: 12 ölü, 17 kayıp | Video 29.09.2025 | 14:07
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 01:25
Hindistan’da miting sırasında izdiham: En az 38 ölü | Video 28.09.2025 | 08:40
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 01:59
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti | Video 28.09.2025 | 08:40
Berlin’deki Tüm Gözler Gazze’de gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 14:03
Berlin’deki "Tüm Gözler Gazze’de" gösterisinde on binlerce kişi İsrail’i protesto etti | Video 28.09.2025 | 08:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY