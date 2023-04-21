Video Dünya Tokyo Camii’nde bayram namazı 2 kez kılındı | Video
Tokyo Camii’nde bayram namazı 2 kez kılındı | Video

Tokyo Camii’nde bayram namazı 2 kez kılındı | Video

21.04.2023 | 10:17

Japonya’nın başkenti Tokyo ve çevresinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kılmak için Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı.

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Japonya'da yaşayan Müslüman toplumu, Ramazan Bayramı'nı Tokyo Camii'nde karşıladı. Başkent ve çevresinde yaşayan farklı ülkelerden yüzlerce Müslüman, sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak üzere Tokyo Camii'ne akın etti. Yoğun katılım nedeniyle cami önünde insan kuyruğu oluşurken, caminin dolması nedeniyle bayram namazı 2 kez kılındı. Namazın ardından cami avlusunda bayramlaşan Müslümanlar, Ramazan Bayramı sevincini birlikte yaşadı.

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