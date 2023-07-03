Tokyo’da patlama: 4 yaralı | Video
Japonya'nın başkenti Tokyo’da bir binada meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
Patlamanın yaşandığı barın çalışanları ve yoldan geçen bölge sakinlerinin içinde bulunduğu 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olay yerinde yapılan incelemede normalin üzerinde gaz yoğunluğu tespit edilirken polisin gaz kaçağı ihtimali üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
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