Trafik polisi, dur ihtarına uymayan aracın kaputunda 4 kilometre gitti | Video

Hindistan’da ceza kestiği sürücünün kaçması engel olmak isteyen trafik polisi, aracın kaputunda yaklaşık 4 kilometre boyunca yol gitti.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde yer alan Indore kentindeki Satya Sai Kavşağı'nda görevli trafik polisi, seyir halinde telefonla konuşan bir sürücüyü kenara çekti. Sürücü polisin kendisine ceza keseceğini söylemesi üzerine aracıyla hareket etti. Polis ise dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak için aracın kaputuna atladı. Sürücü, polise aldırış etmeden yaklaşık 4 kilometre boyunca aracını sürmeye devam etti. Sürücü daha sonra başka bir ekip tarafından durdurularak, gözaltına alındı.

Aracın kaputuna tutunan polis memuru Chouhan yaptığı açıklamada, "Satya Sai Kavşağı'nda görev başındayken, cep telefonuyla konuşan bir sürücüyü durdurdum. Ona kuralları çiğnediği için para cezası ödemek zorunda kalacağını söylediğimde sinirlendi ve beni ezmekle tehdit etti" dedi.

Aracın kaputunda yaklaşık 4 kilometre gittiğini ifade eden Chouhan, "Sanık aniden frene basarak beni düşürmeye çalıştı. Ayrıca arabayı yoldaki diğer araçların çok yakınına sürdü, ancak ben sıkıca tuttum" dedi.