Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada
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Hindistan’da tren raylarına düşen çocuğu son anda istasyon çalışanı kurtardı.
Hindistan'ın Mumbai kentindeki tren istasyonunda raylara düşen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Vangani tren istasyonunda yaşanan olayda, annesi ile istasyonda yürüyen bir çocuk dengesini kaybederek raylara düştü. Annesi yaşadığı panikle çocuğunun düşüşünü izlerken, anne ve çocuğun imdadına istasyon çalışanları yetişti. Hızla koşarak olay yerine gelen bir istasyon çalışanı, hızla yaklaşan trene rağmen çocuğunu düştüğü yerden kurtardı.