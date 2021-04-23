Video Dünya Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi | Video

Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi | Video

Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi | Video
23.04.2021 | 17:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi | Video 00:28
Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi | Video 23.04.2021 | 17:01
NASA, SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı | Video 04:58
NASA, SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı | Video 23.04.2021 | 16:05
ABD'de atletizm yarışmasında görülmemiş olay! Sporcuları geçen köpek böyle birinci oldu! 00:38
ABD'de atletizm yarışmasında görülmemiş olay! Sporcuları geçen köpek böyle birinci oldu! 23.04.2021 | 15:32
İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı! 01:27
İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı! 23.04.2021 | 12:04
Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video 04:20
Hindistan'da yolcu treni kamyona çarptı. Ölü ve yaralılar var | Video 22.04.2021 | 15:06
Rus istihbaratından Kırım'da casusluk operasyonu | Video 00:31
Rus istihbaratından Kırım'da "casusluk" operasyonu | Video 22.04.2021 | 12:24
Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı | Video 02:52
Hindistan'da günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı | Video 21.04.2021 | 12:28
Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok | Video 00:54
Paşinyan’a öfke dinmiyor: Defol, burada işin yok | Video 21.04.2021 | 11:26
George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video 05:40
George Floyd davasında polis memuru Derek Chauvin suçlu bulundu | Video 21.04.2021 | 09:42
Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video 00:19
Çarptığı yayayı metrelerce yükseğe fırlattı | Video 20.04.2021 | 16:49
Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi. Ölü ve yaralılar var | Video 00:44
Hindistan'da işçileri taşıyan otobüs devrildi. Ölü ve yaralılar var | Video 20.04.2021 | 14:08
Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada! 00:59
Kontrolden çıkarak evin odasına ok gibi saplanan otomobil kamerada! 20.04.2021 | 11:05
Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 01:38
Rusya'da doğal gaz patlaması | Video 20.04.2021 | 11:05
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 00:29
Tren raylarına düşen çocuğun son anda ölümden kurtarılma anı kamerada 19.04.2021 | 16:12
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 01:01
Mars gezegenindeki tarihi anlar kamerada! İnsanlık tarihinde bir ilk... 19.04.2021 | 14:09
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 00:24
Rus televizyonu Rossiya 1'de Bayraktar TB-2 SiHA'lara yönelik skandal yayın! 19.04.2021 | 13:15
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 00:30
Tekerlek taktığı 'Jet ski' ile karayolunda böyle sürat yaptı! 19.04.2021 | 08:38
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 01:26
Dağlık Karabağ'da ölen askerin mezarına çiçek bırakmak isteyen Paşinyan'a tepki 18.04.2021 | 17:43
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 02:27
Son dakika! Mısır'da yolcu treni raydan çıktı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 16:57
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 00:14
Son dakika! ABD'de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var | Video 18.04.2021 | 15:26

ABD'nin Utah eyaletinde bir lise öğrencilerinin katıldığı atletizm yarışmasına tribünden atlayarak dahil olan köpek, zafere doğru ilerleyen sporcuyu geçerek yarışın kazananı oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Utah eyaletinde lise öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen atletizm yarışması eğlenceli anlara sahne oldu. Tribünlerden atlayan bir köpek, sporcuların koşusu sırasında piste girerek yarışa dahil oldu. Koşuların arasında hızla ilerleyen sevimli köpek, yarışmayı önde götüren sporcuyu geride bıraktı. Koşunun son ayağında piste giren köpek, yarışın galibi olurken, hem sporculara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA