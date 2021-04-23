Tribünden atlayarak koşuya katılan köpek yarışmayı birincilikle bitirdi | Video
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ABD'nin Utah eyaletinde bir lise öğrencilerinin katıldığı atletizm yarışmasına tribünden atlayarak dahil olan köpek, zafere doğru ilerleyen sporcuyu geçerek yarışın kazananı oldu.
ABD'nin Utah eyaletinde lise öğrencilerinin katılımı ile düzenlenen atletizm yarışması eğlenceli anlara sahne oldu. Tribünlerden atlayan bir köpek, sporcuların koşusu sırasında piste girerek yarışa dahil oldu. Koşuların arasında hızla ilerleyen sevimli köpek, yarışmayı önde götüren sporcuyu geride bıraktı. Koşunun son ayağında piste giren köpek, yarışın galibi olurken, hem sporculara hem de izleyicilere keyifli anlar yaşattı.