Video Dünya Trump çıldırdı... Kürsüyü terk etti | Video

Trump çıldırdı... Kürsüyü terk etti | Video

Trump çıldırdı... Kürsüyü terk etti | Video
09.08.2020 | 19:29

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ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısını CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid'in Gazi'nin Seçimi yasası hakkında kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.

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ABD Başkanı Donald Trump,dün akşam düzenlediği basın toplantısında yine gündem oldu. Basın toplantısında söz hakkı alan CBS televizyonunun muhabiri Paula Reid Başkan Trump'a "Gazi'nin Seçimi' olarak bilinen yasa hakkında "Gazilerimiz için iki büyük yasa imzaladım" açıklamasına ilişkin soru yöneltti. Gazeteci Reid' Trump'a "Neden Gazi'nin Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylüyorsunuz?" sorusunu sordu. Trump başka bir muhabirin sorusunu almaya çalışırken, Reid sözlerine "Gaziler Seçimi'ni sizin imzaladığınızı söylediniz. 2014'te kabul edildi. Yanlış bir açıklamaydı, efendim" sözleriyle devam etti. Trump, Reid'in açıklamaları üzerine salondakilere teşekkür ederek, kürsüyü terk etti.

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