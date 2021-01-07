Trump destekçilerinin ABD Kongresi’ne hasarı ortaya çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:33
Trump destekçilerinin ABD Kongresi’ne hasarı ortaya çıktı | Video 07.01.2021 | 16:42
00:10
00:54
İsrail, Suriye’yi vurdu: 3 ölü | Video 07.01.2021 | 14:56
01:42
03:37
17:42
00:08
00:45
00:29
ABD'den son dakika haberi: Bir kadın polis tarafından böyle vuruldu! | Video 07.01.2021 | 11:03
00:43
Son Dakika: ABD Kongre binasının kurşun geçirmez camlarını kırdılar | Video 07.01.2021 | 10:55
00:25
10:02
00:44
01:01
Amerika’daki protestolara New York’tan tepki | Video 07.01.2021 | 08:27
04:35
05:29
00:59
01:00
Tayland'da 3.5 metrelik dev piton yılanı eve girdi | Video 05.01.2021 | 15:46
01:19
Malezya’da toprak kayması: 40 kişi tahliye edildi | Video 05.01.2021 | 14:40
00:50
Rusya’da hayvanat bahçesinde hayvanlara yeni yıl sürprizi | Video 05.01.2021 | 14:40
ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına gerçekleştirdikleri ve 4 saat süren işgalinin ardından binaya verdikleri hasar görüntülendi.
ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binasında seçilmiş Başkan Joe Biden'ın başkanlığını resmi olarak onaylamak için toplanıldığı sırada ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, Kongre binasındaki polis barikatlarını aşarak, binaya girmişti. Binlerce Trump destekçisinin 4 saat süren Kongre baskınında binaya verdikleri hasar görüntülendi. Yaşanan olayların ciddiyetini gözler önüne seren görüntülerde, girişte bulunan camların ve lambaların tamamı kırılmış durumda. Talan edilen ofislerdeki büstlerden birinin üzerindeki kan izleri de dikkat çekti.