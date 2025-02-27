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Trump: "Putin, savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" | Video

27.02.2025 | 08:33

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından düzenlediği ilk kabine toplantısı öncesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış yapması gerektiğini belirterek, "Putin savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından ilk kabine toplantısını düzenledi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen toplantı öncesi Trump ve kabine üyeleri dua etti. ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da toplantıya katıldı. Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Trump, Ukrayna ile değerli mineraller anlaşmasının imzalanacağını duyurarak, bu anlaşmanın ABD'nin sahadaki varlığını artıracağını belirtti.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin cuma günü ABD'ye geleceğini açıklayarak, iki ülke arasında stratejik öneme sahip değerli madenler anlaşmasının imzalanacağını söyledi. Trump, "Bu anlaşma, ABD'nin sahada olmasını sağlayacak ve bu durum, otomatik bir güvenlik kalkanı oluşturacak, çünkü biz oradayken kimse bizim insanlarımızla uğraşamayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirecek muhtemel bir anlaşma hakkındaki soruya "NATO'yu unutabilirsiniz. Bence her şeyin başlamasının nedeni muhtemelen bu" dedi.

Ukrayna'nın kritik mineralleri ve nadir toprak elementleri konusunda büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Trump, "Nadir toprak elementlerine ve diğer kaynaklara ihtiyacımız var. Bu anlaşma, bize büyük bir ekonomik avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"BAGRAM, ÇİN'İN NÜKLEER FÜZELER ÜRETTİĞİ NOKTAYA SADECE BİR SAAT UZAKLIKTA"
ABD'nin Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü yeniden ele almak için çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Trump, bu hamlenin Çin'e karşı stratejik bir önlem olduğunu belirtti. Trump, "Bagram, Çin'in nükleer füzeler ürettiği noktaya sadece bir saat uzaklıkta. Bu nedenle Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden orada olmalıyız" dedi.

Trump, ABD'nin Afganistan'a milyarlarca dolar yardım sağladığını ancak bu harcamaların yeniden gözden geçirileceğini ifade ederek, "Orada bırakılan askeri teçhizatın bir kısmını geri almamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"VALİ TRUDEAU"
Başkan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki söylemini yineleyerek, "Kanada'yı zaten ekonomik olarak destekliyoruz. Eğer bu sübvansiyonları kesersek, varlıklarını sürdüremezler. Gümrük vergisi yok, hiçbir şey yok ve onlara askeri koruma verelim" ifadelerini kullandı. Trump, ayrıca Kanada Başbakanı Justin Trudeau için "Bence çok iyi bir adam, ona Vali Trudeau diyorum" dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE BARIŞ GÖRÜŞMELERİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış yapması gerektiğini belirten Trump, "Eğer biz seçilmeseydik, bu savaş uzun süre devam ederdi. Putin'in her şeyi ele geçirmek isteyeceğine inanıyorum. Ancak şimdi Putin savaşı sona erdirmek için taviz vermek zorunda kalacak" dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ilerlediğini ifade eden Trump, "Biz yönetimdeyken kimse Rusya ile konuşmuyordu. Ancak ben geldiğimde ilk görüşmelerimden biri Putin ile oldu ve bize büyük saygı gösterdiler" dedi.

Başkan Trump, Ukrayna ile yapılan değerli madenler anlaşmasının savaşın sona ermesine katkı sağlayacağını belirterek, "Genç Rus ve Ukraynalı askerlerin öldürülmesini izlemek istemiyoruz. Barışı sağlamak bizim için öncelik" diye konuştu.

Rusya'ya yaptırımların kaldırılması ile ilgili soru üzerine Trump, "Şu an anlaşmaların bir parçası değil, önce bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek istiyorum. Sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ, GÜMRÜK VERGİLERİ VE BÜTÇE AÇIĞI
ABD ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Enflasyonu düşürmek ve fiyatları kontrol altına almak zorundayız" ifadelerini kullandı. Gümrük vergileri konusunda Avrupa Birliği'ne yüzde 25'lik vergi uygulamayı planladıklarını belirterek, "Avrupa Birliği, ABD'yi ekonomik olarak yok etmek için kuruldu ve bunu iyi başardılar. Ancak artık ABD çıkarlarını koruyacağız" dedi.

Trump, ayrıca Elon Musk'ın ABD'nin ekonomik sistemini modernize etmek ve devlet harcamalarını azaltmak için çalıştığını belirterek, "DOGE ekibi harika bir iş yapıyor. Hükümetin bilgisayar sistemlerini modernize ederek büyük tasarruflar sağlayacağız" dedi.

"ABD İFLASIN EŞİĞİNDE"
Toplantıda söz alan Elon Musk, ABD'nin büyük bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Ülke olarak sürdürülemez bir borç yükü altındayız. Eğer böyle giderse ABD fiilen iflas edecek. Burada bulunmamın, bir sürü plaket almamın ve bu arada bir sürü ölüm tehdidi almamın nedeni de bu" ifadelerini kullandı. Musk, federal hükümetin verimsiz çalıştığını ve milyarlarca doların boşa harcandığını iddia etti.

GÖÇ POLİTİKASI VE ALTIN KART PROGRAMI
Trump, ABD'nin yeni bir göç politikası geliştirdiğini ve yüksek vasıflı göçmenler için "Altın Kart" adını verdiği özel programı hatırlatarak, bu programın, ABD'ye yatırım yapmayı ve iş kurmayı taahhüt eden göçmenler için bir hızlandırılmış vatandaşlık süreci sunacağını açıkladı.

Trump, "Eğer ülkede kalmasını istediğimiz yetenekli insanlar varsa, onlara ABD'de kalma fırsatı vermeliyiz. Ülkeye yatırım yapanlar ve istihdam oluşturanlar için bu yeni program büyük fırsatlar sunacak" dedi.

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