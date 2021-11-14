Video Dünya Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi | Video
Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi | Video

Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi | Video

14.11.2021 | 16:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tunus’ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi | Video 02:30
Tunus'ta parlamento önünde Devlet Başkanının yetkileri protesto edildi | Video 14.11.2021 | 16:24
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 01:29
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 14.11.2021 | 16:24
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem! 01:45
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem! 14.11.2021 | 16:05
Çin’deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği | Video 01:17
Çin’deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği | Video 14.11.2021 | 13:17
Bulgaristan’da halk sandık başına gitti | Video 01:00
Bulgaristan’da halk sandık başına gitti | Video 14.11.2021 | 12:37
Ekvador’da cezaevindeki isyanda bilanço yükseliyor! 68 kişi hayatını kaybetti | Video 00:44
Ekvador’da cezaevindeki isyanda bilanço yükseliyor! 68 kişi hayatını kaybetti | Video 14.11.2021 | 12:37
Fransa’da UFO paniği! Farklı birçok şehirden görüldü | Video 00:40
Fransa'da UFO paniği! Farklı birçok şehirden görüldü | Video 14.11.2021 | 11:39
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako Japonya’dan ayrıldı | Video 01:35
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako Japonya’dan ayrıldı | Video 14.11.2021 | 09:55
Jeff Bezos’un Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle uzaya giden ABD’li iş adamı Glen de Vries öldü 02:14
Jeff Bezos'un Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle uzaya giden ABD'li iş adamı Glen de Vries öldü 13.11.2021 | 14:50
Şuşa yakınlarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına el bombalı saldırı 01:06
Şuşa yakınlarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına el bombalı saldırı 13.11.2021 | 11:37
Sırp lider Dodik’ten A News’e özel açıklamalar: Balkanlar’da savaş istemiyoruz 05:43
Sırp lider Dodik'ten A News'e özel açıklamalar: Balkanlar'da savaş istemiyoruz 12.11.2021 | 18:53
Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yaka paça hastaneye götürüldü | Video 02:41
Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Saakaşvili, yaka paça hastaneye götürüldü | Video 11.11.2021 | 16:16
Google’a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı | Video 01:12
Google'a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı | Video 11.11.2021 | 15:51
Ermenistan’da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı | Video 02:32
Ermenistan’da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı | Video 11.11.2021 | 12:53
ABD’de 3 astronot Elon Musk’ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi 00:39
ABD'de 3 astronot Elon Musk'ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi 11.11.2021 | 10:33
Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video 00:42
Japonya’da otoyol çöktü, araç oluşan dev çukura düştü | Video 11.11.2021 | 10:03
SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi | Video 01:45
SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi | Video 11.11.2021 | 09:37
Sırp muhabir soykırımı inkar etti, Komsic röportajı yarıda kesti | Video 02:44
Sırp muhabir soykırımı inkar etti, Komsic röportajı yarıda kesti | Video 10.11.2021 | 16:28
Hollandalı gazeteciden Miçotakis’i sinirlendiren soru Mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? | Video 03:35
Hollandalı gazeteciden Miçotakis’i sinirlendiren soru "Mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?" | Video 10.11.2021 | 15:41
Hindistan’da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı 01:32
Hindistan'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 11 ölü, 22 yaralı 10.11.2021 | 15:38

Tunus’ta halk, Devlet Başkanı Kays Said’e geniş yetkiler tanıyan kararnameleri parlamento binası önünde protesto etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Tunus'un başkenti Tunus şehrinde binlerce kişi, Devlet Başkanı Kays Said'e geniş yetkiler tanıyan kararnameleri protesto için parlamento binası önündeki Bardo Meydanı'nda bir araya geldi. "Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi" öncülüğünde toplanan halk, demokrasiye geri dönülmesi çağrısında bulundu. "Korku yok, iktidar halkındır", "Halk darbe istemiyor" sloganları atan halk, anayasal ve parlamenter meşruiyetin sağlanması çağrısında bulundu.
Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi Üyesi Cevher Ben Mübarek, yetkililerin vatandaşların gösteri yapmasını ve Bardo Meydanı'nda toplanmasını engellemeye çalıştığını ifade ederek, Said'i özgürlükleri engellemekle suçladı. Protestocuların sokağa inmesiyle Bardo Meydanı'ndaki güvenlik de arttırıldı.

Tunus Devlet Başkanı Said, başbakanı görevden almasının ardından 22 Eylül'de kendine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımladı. Alınan kararla Bakanlar Kurulu Meclise değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale geldi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA