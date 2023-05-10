Tunus’ta sinagog yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 10.05.2023 | 10:24 Tunus’ta sinagog yakınlarında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisiyle 2 turist hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tunus'un güneyindeki Cerbe adasında bulunan Ghriba Sinagogu yakınında dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Tunus İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sinagog yakınında bulunan donanma tesisinde silah sesi duyulduğu belirtildi. Tesiste bulunan güvenlik güçlerinin silahına ele geçiren saldırganın çevreye rastgele ateş ettiği kaydedildi. Güvenlik güçlerinin hedef alındığı öğrenilen saldırıda 2'si güvenlik görevlisi ve sinagog yakınında bulunan 2 turist olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırının nedeni henüz bilinmezken olayda 9 kişi de yaralandı.Afrika'nın en eski sinagoglarından biri olan Ghriba Sinagogu 4 Mayıs'ta kapılarını Yahudi toplulukları için açmıştı. Her yıl dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce Yahudi ibadet için Cerbe adasında bulunan Ghriba sinagoguna geliyor.