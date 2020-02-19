Türbülansa giren uçaktaki şok görüntüleri ortaya çıktı | Video
Fas'tan Belçika'ya sefer yapan Ryanair şirketine ait yolcu uçağı, Belçika'ya yaklaştığı sırada Dennis fırtınası nedeniyle türbülansa girdi. Korku dolu anlar yaşayan yolcuların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.
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