Türkiye’den ayrılan Yunan arama-kurtarma ekipleri Atina’da ilgiyle karşılandı | Video
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'ye giden Yunan arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından döndüğü ülkelerinde ilgiyle karşılandı.
Türkiye'ye gelen Yunanistan Ulusal Acil Bakım Merkezi'nden (EKAB) 36 kişilik iki ekipten oluşuyordu.
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