Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi.
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