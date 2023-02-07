Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi | Video 07.02.2023 | 12:28 Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi. Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, bütün yurtta ve dış temsilciliklerinde 12 Şubat 2023 Pazar gününe kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.