Video Dünya Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video
Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video

Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video

25.05.2022 | 10:34

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Brezilya'nın Nova Lima bölgesinde yer alan bir ilkokulun tuvaletine cumartesi günü puma girdi. Adı Miguel olarak paylaşılan bir öğrenci, tuvalete girdiğinde pumayla karşılaştığını ve şoke olduğunu söyledi. "Korkudan titredim" diyen 9 yaşındaki Miguel, hızla kaçtı. Okul yetkilileri Minas Gerais İtfaiyesi'yle iletişime geçti. İtfaiye ekipleri, Twitter hesabından pumanın görüntülerini de paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda uyuşturucu iğneyle vurulan puma, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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Brezilya'nın Nova Lima bölgesinde yer alan bir ilkokulun tuvaletine cumartesi günü puma girdi. Adı Miguel olarak paylaşılan bir öğrenci, tuvalete girdiğinde pumayla karşılaştığını ve şoke olduğunu söyledi. "Korkudan titredim" diyen 9 yaşındaki Miguel, hızla kaçtı. Okul yetkilileri Minas Gerais İtfaiyesi'yle iletişime geçti. İtfaiye ekipleri, Twitter hesabından pumanın görüntülerini de paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda uyuşturucu iğneyle vurulan puma, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

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