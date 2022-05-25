Tuvalete giden ilkokul öğrencisi pumayla göz göze geldi | Video

Brezilya'nın Nova Lima bölgesinde yer alan bir ilkokulun tuvaletine cumartesi günü puma girdi. Adı Miguel olarak paylaşılan bir öğrenci, tuvalete girdiğinde pumayla karşılaştığını ve şoke olduğunu söyledi. "Korkudan titredim" diyen 9 yaşındaki Miguel, hızla kaçtı. Okul yetkilileri Minas Gerais İtfaiyesi'yle iletişime geçti. İtfaiye ekipleri, Twitter hesabından pumanın görüntülerini de paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda uyuşturucu iğneyle vurulan puma, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Brezilya'nın Nova Lima bölgesinde yer alan bir ilkokulun tuvaletine cumartesi günü puma girdi. Adı Miguel olarak paylaşılan bir öğrenci, tuvalete girdiğinde pumayla karşılaştığını ve şoke olduğunu söyledi. "Korkudan titredim" diyen 9 yaşındaki Miguel, hızla kaçtı. Okul yetkilileri Minas Gerais İtfaiyesi'yle iletişime geçti. İtfaiye ekipleri, Twitter hesabından pumanın görüntülerini de paylaştı. Yaklaşık 2 saat süren operasyonda uyuşturucu iğneyle vurulan puma, güvenli bir şekilde tahliye edildi.