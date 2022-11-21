Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video
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Çin’de salgın tedbirleri protesto edildi | Video 15.11.2022 | 18:06
Arjantin’de meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. Gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisi, servise giriş yapan yaşlı bir hastayı karşılayarak kayıt defterine geçirdi. Kadını doktorun ofisine yönlendiren güvenlik görevlisi, korkunç gerçeğin farkına saatler sonra vardı.