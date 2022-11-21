Video Dünya Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video
Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video

Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video

21.11.2022 | 14:19

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Tüyler ürperten görüntü! Doktor kontrolüne gelen hayalet hasta kameralarda | Video 00:25
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Arjantin’de meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. Gece vardiyasında çalışan bir güvenlik görevlisi, servise giriş yapan yaşlı bir hastayı karşılayarak kayıt defterine geçirdi. Kadını doktorun ofisine yönlendiren güvenlik görevlisi, korkunç gerçeğin farkına saatler sonra vardı.

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