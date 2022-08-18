Video Dünya "Uçak kaçırıldı" sinyali Yunanistan'ı alarma geçirdi! Lübnan yolcu uçağına Yunan F-16'sından yakın temas | Video

"Uçak kaçırıldı" sinyali Yunanistan'ı alarma geçirdi! Lübnan yolcu uçağına Yunan F-16'sından yakın temas | Video

18.08.2022 | 09:44

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Yunanistan üzerinde uçarken, İspanya'daki NATO Kontrol Merkezi'ne 'uçak kaçırıldı' sinyali gönderen Lübnan uçağı panik yarattı. Uçaktan herhangi bir dönüş alamayan Yunanistan, F-16'larını uçurdu. Havada pilotla iletişim kuran F-16'lar geri dönerken, Lübnan tarafından olayla ilgili net bir açıklama gelmedi.

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