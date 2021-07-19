Video Dünya Ukrayna, ani başlayan sağanak yağışlara teslim oldu | Video

Ukrayna, ani başlayan sağanak yağışlara teslim oldu | Video

Ukrayna, ani başlayan sağanak yağışlara teslim oldu | Video
19.07.2021 | 16:13

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Ukrayna genelinde aniden başlayan sağanak yağışlar, 150'den fazla yerleşim yerinde ulaşımı durma noktasına getirdi. Başkent Kiev'de metro istasyonları yağmur sularına teslim oldu.

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Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere başkente yakın birçok bölgede vatandaşlar haftaya sağanak yağışlarla başladı. Ülkede 150'den fazla yerleşim yerinde ulaşım durma noktasına gelirken, birçok bölgede elektrik kesintileri meydana geldi. Sağanak yağışlar nedeniyle taşan kanalizasyonlar caddelerde su birikintilere yol açarken, toplu taşıma hizmetlerinde aksamalar yaşandı, taksilerin ücretleri ise ikiye katlandı. Kiev'de ise bazı metro istasyonlarını su basması sonucu metro seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Yaşanan duruma tepki gösteren vatandaşlar ise Kiev Belediyesi'nin altyapı yetersizliği nedeniyle bu sorunları her sağanak yağışta yaşadıklarını ifade etti. Ukraynalı yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, bugün ani başlayan sağanak yağışların 3 gün daha etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

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