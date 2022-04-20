Ukrayna Çernihiv'de patlayıcı temizliği | Video

Ukrayna'nın kuzeyinde, Rusya'nın çekildiği Çernihiv'de infilak etmemiş patlayıcılar temizlendi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Çernihiv kenti ve çevresinde çatışmalar sonrası bölgeyi terk eden Rus birliklerince bırakılan patlayıcıların temizlenme çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Açıklamada, "Terk edilmiş tanklar ve zırhlı araçlar arasında çok sayıda mermi, havan mayınları, el bombaları, mühimmat var. Acil durumlar servisi ekipleri yerleşim bölgesini temizliyor. İnsanları mayın güvenliği sorunlarından haberdar etmek için yerel halkla görüşüyor ve uyarı broşürleri dağıtıyor. Hem yetişkinlerin hem de çocukların çok sevdiği piroteknik köpeğimiz Patron da bu konuda bize yardımcı oluyor" denildi.