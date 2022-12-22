Video Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu | Video

22.12.2022 | 09:00

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Kongresinde konuştu.

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