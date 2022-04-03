Video Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Doğu ve Donbass Bölgesi’nde birliklerimizi güçlendiriyoruz” | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Doğu ve Donbass Bölgesi’nde birliklerimizi güçlendiriyoruz” | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: “Doğu ve Donbass Bölgesi’nde birliklerimizi güçlendiriyoruz” | Video

03.04.2022 | 10:45

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın, Donbass Bölgesi ve ülkenin güneyini ele geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Doğu ve Donbass Bölgesi’nde birliklerimizi güçlendiriyoruz” dedi.

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den yeni bir açıklama geldi. Rusya'nın, Ukrayna'dan çekilmesinin basit olmayacağını söyleyen Zelenskiy, "Topraklarımızı basitçe terk edeceklerine dair boş umutlara sahip olmamalıyız. Bu nedenle her birimiz elimizden gelen her şeyi yapmaya devam etmeliyiz. Her açıdan mümkün olduğunca silahlı kuvvetlerimizi desteklememiz, ekonomimizi geliştirmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

"SUMİ VE ÇERNİHİV BÖLGELERİNDEKİ BAZI ALANLARIN KONTROLÜ ELE GEÇİRİLDİ"
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Sumi ve Çernihiv'de bazı noktaları tekrar geri kazandığını belirterek, "Savunucularımız Sumi ve Çernihiv bölgelerindeki bazı alanların kontrolünü ele geçirmeye devam ediyor. Geçici olarak işgal edilen bölgelerde giderek daha fazla Ukrayna ulusal bayrağı dalgalanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, işgalcileri savaşmadan rahat bırakmıyor. Doğu yönünde ve Donbas'ta savunmamızı güçlendiriyoruz. Düşmanın doğudaki baskıyı artıracak rezervleri olduğunun farkındayız. Rus birliklerinin amacı nedir? Hem Donbas'ı hem de Ukrayna'nın güneyini ele geçirmek istiyorlar. Bizim amacımız nedir? Özgürlüğümüzü sağlamak, topraklarımızı ve insanlarımızı korumak. Kahramanlarımız Mariupol'de düşman birliklerinin önemli bir bölümünü geride tutmaya devam ediyor. Bu şehirdeki direniş sayesinde diğer kentlerimizdeki direnişlerimizde direnç ve cesaret, ayrıca önemli bir zaman da kazanıldı. Bu düşmanımızın taktiklerini ve yeteneklerini kıran bir zamandı" şeklinde konuştu.

"İŞGALCİLER BARIŞÇIL İNSANLARA ATEŞ AÇTI"
Ukrayna'nın müttefiklerinden silahlar alamadığından da bahseden Zelenskiy, "Ne yazık ki, Ukrayna henüz yeterince modern füzesavarlar ve uçaklar alamadı. Ortaklarımızın sağlayacağı şeyleri alabilirdik. Bunu hala yapabilirler. Energodar'ımızın sakinlerine teşekkür etmek istiyorum. Bugün şehirlerini savunmak için mitinge giden cesur Ukraynalılara. Buna karşılık İşgalciler barışçıl insanlara ateş açtı ve el bombaları kullandı. Geçici olarak işgal edilen şehirlerde sokaklara dökülen herkese minnettarım. Korkmayın ve dışarıya çıkın. Daha fazla insan, protesto ettikçe işgalcilerin bizi yok etmesi özgürlüğümüzü yok etme amacı daha zor oluyor" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA, PUTİN'İ DESTEKLEYEN TEK KİŞİ MACARİSTAN BAŞBAKANI"
Macaristan'ın, Moskova'ya destek olduğunu ima ederek Budapeşte yönetimini eleştiren Zelenskiy, "Avrupa'da, Putin'i destekleyen tek kişi Macaristan Başbakanı. Savaşı durdurmak için çaba göstermediler. Bütün Avrupa barış istiyor. Tüm Avrupa, savaş alanının Mariupol'den Budapeşte'ye, Harkov'dan Krakov'a veya Çernihiv'den Vilnius'a taşınmasını istemiyor. Tüm Avrupa savaşı durdurmaya, barışı yeniden sağlamaya çalışıyor. O halde Budapeşte neden tüm Avrupa'ya, tüm uygar ülkelere karşı? Bizim için önemli olan halkın görüşüdür. Ukrayna halkı Macar halkını destekliyor. Macar halkı Ukrayna halkını destekliyor. Politikacılar gidicidir" dedi.

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