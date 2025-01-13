Video Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim’e esir takası teklifi | Video
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim’e esir takası teklifi | Video

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim’e esir takası teklifi | Video

13.01.2025 | 09:13

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Rusya'da tutulan Ukrayna askerlerinin takasını organize etmesi halinde, yaralı olarak ele geçirdikleri Kuzey Koreli askerleri ülkelerine iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde 2 Kuzey Koreli askeri esir almasının yankıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a esir takası teklifi geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ilerleyen günlerde daha fazla Kuzey Kore askerinin esir alınacağından şüphe duymadığını belirten Zelensky, "Askerlerimizin başka Kuzey Kore askerlerini de ele geçirmesi an meselesi. Rus ordusunun Kuzey Kore'den gelen askeri yardıma muhtaç olduğuna dair dünyada hiçbir şüphe kalmamalı" ifadelerini kullandı. "Putin 3 yıl önce NATO'ya ültimatomlar vererek ve tarihi yeniden yazmaya çalışarak işe başladı ama şimdi Pyongyang'ın askeri desteği olmadan yapamıyor" diyen Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya'da esir tutulan savaşçılarımızla takası organize etmesi halinde, Kim Jong Un'un askerlerini ona teslim etmeye hazır" dedi. Ülkelerine geri dönmek isteyen Kuzey Kore askerleri için başka seçeneklerin de mevcut olabileceğini belirten Zelensky, "Özellikle Kore'de bu savaşla ilgili gerçekleri yayarak barışı yakınlaştırma arzusunu dile getirenlere bu fırsat verilecektir" açıklamasında bulundu. Zelenskiy, esir alınan 2 Kuzey Koreli askerin yer aldığı bir videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

UKRAYNA ORDUSU 2 KUZEY KORELİ ASKERİ ESİR ALMIŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde devam eden çatışmalarda 2 Kuzey Kore askerinin yaralı olarak esir alındığını açıklamıştı. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) ise, yaralılara gerekli tıbbi yardımın sağlandığını ve Kuzey Koreli askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurmuştu. Kuzey Koreli esirlerden birinin Ukrayna'ya karşı savaşa değil, eğitim için Rusya'ya gittiğini sandığı ifade edilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim’e esir takası teklifi | Video 02:55
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den Kuzey Kore lideri Kim’e esir takası teklifi | Video 13.01.2025 | 09:13
Fransa’daki tramvay kazasında 68 kişi yaralandı | Video 00:34
Fransa'daki tramvay kazasında 68 kişi yaralandı | Video 12.01.2025 | 16:44
Emevi Cami’ndeki izdihamın nedeni ortaya çıktı: Sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtımı | Video 06:04
Emevi Cami'ndeki izdihamın nedeni ortaya çıktı: "Sosyal medya fenomeninin ücretsiz yemek dağıtımı" | Video 12.01.2025 | 13:45
İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video 00:13
İşte Dünyanın en uzun takma tırnakları! Neredeyse boyu kadar | Video 12.01.2025 | 12:57
Suriye’de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video 04:48
Suriye'de korkunç görüntüler: Binaların altından insan kemikleri çıkıyor | Video 12.01.2025 | 12:09
Kenya’da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Kenya'da küçük uçak sert iniş yaptı: 3 ölü, 3 yaralı | Video 11.01.2025 | 13:18
Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video 02:08
Los Angeles yangını sürüyor: Kaliforniya kül yığınına döndü, can kaybı yükseldi! | Video 11.01.2025 | 11:16
ABD alev alev yanıyor! Los Angeles’tan sonra New York’ta da yangın çıktı | Video 01:16
ABD alev alev yanıyor! Los Angeles'tan sonra New York'ta da yangın çıktı | Video 11.01.2025 | 11:03
Los Angeles’ta kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi! | Video 01:40
Los Angeles'ta kontrol altına alınamayan yangınlar tüm bölgeyi küle çevirdi! | Video 11.01.2025 | 10:51
SON DAKİKA: Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var | Video 00:58
SON DAKİKA: Şam Emevi Camii’nde izdiham! Ölü ve yaralılar var | Video 10.01.2025 | 14:04
ABD’de alevlerin önüne geçilemiyor! 200 bin kişi için tahliye uyarısı... | Video 29:59
ABD'de alevlerin önüne geçilemiyor! 200 bin kişi için tahliye uyarısı... | Video 10.01.2025 | 09:48
ABD’deki orman yangınlarında can kaybı 5’e yükseldi | Video 04:19
ABD’deki orman yangınlarında can kaybı 5’e yükseldi | Video 09.01.2025 | 16:22
Hindistan’da izdiham: 6 ölü | Video 03:26
Hindistan'da izdiham: 6 ölü | Video 09.01.2025 | 12:38
Hindistan’da izdiham: 6 ölü | Video 03:26
Hindistan'da izdiham: 6 ölü | Video 09.01.2025 | 11:10
Pencereden evin içine giren havai fişek, kadını yaktı | Video 00:20
Pencereden evin içine giren havai fişek, kadını yaktı | Video 09.01.2025 | 11:16
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video 02:46
Hindistan’daki festivalde insanlara fil saldırdı: 17 yaralı | Video 09.01.2025 | 08:37
Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video 01:07
Çad’da Devlet Başkanlığı Sarayı’na yapılan saldırı önlendi | Video 09.01.2025 | 08:37
California’daki orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti | Video 11:56
California’daki orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti | Video 09.01.2025 | 08:37
ABD California’daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video 08:52
ABD California'daki yangın yaklaşık 3 bin dönümlük alana yayıldı | Video 08.01.2025 | 16:07
Gazze’de can kaybı 45 bin 936’ya yükseldi | Video 01:30
Gazze'de can kaybı 45 bin 936'ya yükseldi | Video 08.01.2025 | 15:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA