Video Dünya Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video
Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video

Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video

22.05.2022 | 12:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video 04:52
Ukrayna: “Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 saldırı püskürtüldü” | Video 22.05.2022 | 12:34
İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video 03:41
İmha edilen tanklar Kiev meydanında | Video 22.05.2022 | 11:23
ABD’de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 02:53
ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 22.05.2022 | 08:30
Bucha ve Irpin’de imha edilen Rus tankları Kiev’de sergileniyor | Video 02:15
Bucha ve Irpin'de imha edilen Rus tankları Kiev'de sergileniyor | Video 21.05.2022 | 14:56
ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video 00:29
ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video 21.05.2022 | 13:27
Google para kazandığı içeriklere telif ödeyecek: Aratılan her içeriğin bir bedeli var! 02:05
Google para kazandığı içeriklere telif ödeyecek: Aratılan her içeriğin bir bedeli var! 20.05.2022 | 20:49
Ukrayna’da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 04:03
Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video 20.05.2022 | 15:14
Hindistan’da tünel çöktü: 1 ölü | Video 00:29
Hindistan'da tünel çöktü: 1 ölü | Video 20.05.2022 | 13:43
Suudi Arabistan’da benzin istasyonunda patlama | Video 02:36
Suudi Arabistan'da benzin istasyonunda patlama | Video 20.05.2022 | 13:01
ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 01:57
ABD’de silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı | Video 20.05.2022 | 12:25
Ukrayna’nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor | Video 06:34
Ukrayna'nın Çernihiv kentinde hayat normale dönüyor | Video 20.05.2022 | 11:35
Süpermarkette 5 kişiyi ok atarak öldürmüştü! Norveç’teki katliamın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:20
Süpermarkette 5 kişiyi ok atarak öldürmüştü! Norveç'teki katliamın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.05.2022 | 11:33
Rusya, Luhansk’ı vurdu: 13 ölü | Video 00:15
Rusya, Luhansk'ı vurdu: 13 ölü | Video 20.05.2022 | 10:04
Pakistanlı sosyal medya fenomeni TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı | Video 00:10
Pakistanlı sosyal medya fenomeni TikTok videosu çekmek için orman yangını çıkardı | Video 20.05.2022 | 08:29
Rusya, Azovstal’dan tahliye olan yaralı askerlerin görüntüsünü paylaştı | Video 00:24
Rusya, Azovstal'dan tahliye olan yaralı askerlerin görüntüsünü paylaştı | Video 19.05.2022 | 13:31
Eski ABD Başkanı Bush’tan ’Irak’ gafı | Video 00:57
Eski ABD Başkanı Bush'tan 'Irak' gafı | Video 19.05.2022 | 11:23
Brezilya’da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 00:52
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 12:48
Bangladeş’te sel nedeniyle elektrikler kesildi | Video 02:00
Bangladeş’te sel nedeniyle elektrikler kesildi | Video 18.05.2022 | 13:59
İran’da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:27
İran’da rehine krizi kanlı bitti: 4 ölü, 5 yaralı | Video 18.05.2022 | 13:58
Brezilya’da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 00:52
Brezilya'da kasırga: 182 bin ev elektriksiz kaldı | Video 18.05.2022 | 13:33

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü” denildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 88'inci gününde devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Son 24 saat içinde, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 9 düşman saldırısı püskürtüldü" ifadeleri kullanıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ayrıca Rus ordusuna ait 5 tank, 4 topçu sistemi, 10 zırhlı muharebe aracı ve 2 askeri aracın imha edildiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından Rus ordusuna ait bir Orlan-10 insansız hava aracının ve 2 seyir füzesinin vurulduğu belirtildi. Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise Rus ordusunun 12 askeri teçhizatını imha ettiği bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA