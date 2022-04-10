Video Dünya Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu | Video
Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu | Video

Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu | Video

10.04.2022 | 13:05

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Ukrayna’nın Donbass Bölgesi’nde Rus askerlerine ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 46. güne girildi. Ukrayna'daki birçok bölgeyi hedef alan Rusya'ya ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. Donbass bölgesinde bulunan ve havaya uçurulan mühimmat deposunun görüntülerini paylaşarak açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus işgalciler sivil yerleşim alanlarını vurarak insanları öldürmek için mühimmat depoladı. Doğu Operasyon Taktik Grubu bunu gördü ve büyük kalibreli topçu atışlarıyla vurdu. Düşmanlara ölüm yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

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