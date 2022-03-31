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OTOMATİK OYNAT
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Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu | Video 31.03.2022 | 13:51
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Mikolayiv’de vurulan valilik binasında can kaybı 16’ya yükseldi | Video 31.03.2022 | 10:17
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01:09
Rusya, Kiev, Harkov ve Dnipro’yu vurdu | Video 31.03.2022 | 08:49
01:29
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Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video 31.03.2022 | 08:50
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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda patlama | Video 31.03.2022 | 08:49
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Lviv’de yeniden siren sesleri! Halk sığınaklara akın etti | Video 30.03.2022 | 14:54
01:53
Rusya, Ukrayna’nın elindeki S-300’leri böyle imha etti | Video 30.03.2022 | 14:54
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Azerbaycan’da 3 insan iskeleti bulundu | Video 30.03.2022 | 14:54
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Urgenç kentine geldi 30.03.2022 | 13:24
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Hindistan’da polis karakoluna molotoflu saldırı | Video 30.03.2022 | 13:12
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çinli mevkidaşı Wang ile görüştü | Video 30.03.2022 | 12:34
00:36
Rus ordusu Luhansk’ta yerleşim bölgesini vurdu: 1 ölü | Video 30.03.2022 | 11:09
00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
02:20
Rusya’nın Ukrayna sınırında Rus ordusuna ait mühimmat deposu patladı | Video 30.03.2022 | 08:54
00:54
Odessa'da mayına basan 2 sivil hayatını kaybetti | Video 30.03.2022 | 08:54
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Yılan adasında Rus gemisine rest çeken Ukraynalı askere madalya | Video 30.03.2022 | 08:54
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Rusya, Ukrayna'nın birçok kentine saldırılar düzenledi | Video 30.03.2022 | 08:52
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 36. gününde devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna askerleri, Rus askerlerinin teknik zırhlı araçlarından inerek bir evde konuşlandıklarını tespit ederek harekete geçti. Rus askerlerinin konuşlandığı nokta top atışlarıyla vuruldu. Ayrıca evin yanına gizlenen ve üzeri örtülen tank da imha edildi. Operasyonda Rus askerlerinin panik halinde kaçıştığı görüldü.