Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği
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Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği yaşanıyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; kimliği belirsiz bir kişinin parlamento binasına girdiği ve cebinden çıkardığı bomba benzeri bir cismi patlatmakla tehdit ettiği belirtildi.