Ukrayna Rus şehrini vurdu! 8 yaralı | Video
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 kişi yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin RM-70 çoklu roketatar sistemiyle fırlatılan 15 roket ile bir insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi. Açıklamada, ayrıca Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde 3, Bryansk bölgesinde ise 2 insansız hava aracının düşürüldüğü ifade edildi.
UKRAYNA, RUSYA'DAKİ YAKIT DEPOSUNU VURDU
Rusya'ya yoğun hava saldırıları gerçekleştiren Ukrayna ordusu, Krasnodar bölgesindeki bir akaryakıt deposunu da hedef aldı. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, imha edilen 6 insansız hava aracının parçalarının Yurovka köyü yakınlarındaki depoya düştüğü, birkaç tankın yangın çıkması sonucu hasar gördüğü, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.
Ukrayna'dan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya ve Ukrayna, savaşın başladığı 24 şubat 2022'den bu yana karşılıklı olarak askeri, enerji ve ulaştırma altyapılarını hedef alıyor.
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