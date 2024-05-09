Ukrayna Rus şehrini vurdu! 8 yaralı | Video 09.05.2024 | 11:23 Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod kentine gerçekleştirdiği hava saldırısında 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın sınırdaki Belgorod kentini bir kez daha hedef aldı. Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, hava saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 8 kişinin yaralandığını söyledi. Kentteki 19 apartmanda yer alan 34 dairenin hasar aldığını belirten Gladkov, saldırı sonucu 37 aracın da zarar gördüğünü ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise hava savunma sistemlerinin RM-70 çoklu roketatar sistemiyle fırlatılan 15 roket ile bir insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi. Açıklamada, ayrıca Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde 3, Bryansk bölgesinde ise 2 insansız hava aracının düşürüldüğü ifade edildi.Rusya'ya yoğun hava saldırıları gerçekleştiren Ukrayna ordusu, Krasnodar bölgesindeki bir akaryakıt deposunu da hedef aldı. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, imha edilen 6 insansız hava aracının parçalarının Yurovka köyü yakınlarındaki depoya düştüğü, birkaç tankın yangın çıkması sonucu hasar gördüğü, saldırıda yaralanan olmadığı belirtildi.Ukrayna'dan saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Rusya ve Ukrayna, savaşın başladığı 24 şubat 2022'den bu yana karşılıklı olarak askeri, enerji ve ulaştırma altyapılarını hedef alıyor.