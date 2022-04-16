Video Dünya Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı | Video
Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı | Video

Ukrayna: Ruslar, Kiev bölgesinden ayrılırken patlamamış mühimmat bıraktı | Video

16.04.2022 | 15:29

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Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Hizmetleri yetkilileri, Rus güçlerinin Kiev bölgesini terk ederken geride arabalarda, evlerde, ormanda, yollarda patlamamış mühimmat bıraktıklarını açıkladı.

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Ukrayna yetkilileri, Kiev bölgesindeki tüm sakinleri dikkatli olmaları konusunda uyararak yabancı cisimlerin alınmaması, keşfedilmemiş alanlarda ?seyahat edilmemesi?, işgal altındaki bölgelerde orman yollarının ve patikaların kullanılmaması, ayrıca çocukların sürekli takip edilmesini belirtti. Patlayıcı uzmanı ve kurtarma ekiplerinin izin vermediği ev, iş yeri ve bölgelere girilmemesi gerektiği ifade edildi.

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