Ukrayna, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesine saldırdı: 28 ölü | Video
Ukrayna güçlerinin Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bir fırının bulunduğu binaya düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın kontrolündeki Luhansk Enformasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği bildirildi. Ukraynalı yetkililer saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
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