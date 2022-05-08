Ukrayna Savunma Bakanlığı: "Rus gemisini Bayraktar SİHA'sıyla vurduk" | Video

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Yılan Adası kıyılarına demirleyen Rus gemisine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Karadeniz'de geçen ay batan Moskova gemisinin ardından ikinci bir geminin daha imha edildiğini savunan bakanlık, söz konusu saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, saldırının Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştiği belirtilirken Rusya ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü'nde Yılan Adası yakınlarında askeri geçit töreni yapacağını iddia etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Yılan Adası kıyılarına demirleyen Rus gemisine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Karadeniz'de geçen ay batan Moskova gemisinin ardından ikinci bir geminin daha imha edildiğini savunan bakanlık, söz konusu saldırının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, saldırının Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştiği belirtilirken Rusya ordusunun 9 Mayıs Zafer Günü'nde Yılan Adası yakınlarında askeri geçit töreni yapacağını iddia etti.