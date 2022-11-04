Ukrayna’da 4.5 milyon kişi elektriksiz kaldı | Video

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rusya’nın enerji altyapılarına saldırmasının ardından 4.5 milyon Ukraynalının elektriksiz kaldığını belirterek, “Rus enerji terörüne ve böyle bir zorluğa dayanmak artık milli görevimiz” dedi.