Video Dünya Ukrayna'da Gostomel'de halk kente geri döndü. Yıkılan binalarda sağlam kalan eşyalarını arıyorlar | Video
Ukrayna'da Gostomel'de halk kente geri döndü. Yıkılan binalarda sağlam kalan eşyalarını arıyorlar | Video

Ukrayna'da Gostomel'de halk kente geri döndü. Yıkılan binalarda sağlam kalan eşyalarını arıyorlar | Video

17.04.2022 | 11:33

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Ukrayna’nın Gostomel kentinden çekilen Rus askerlerinin ardından geri dönen Ukrayna halkı yıkıntıların arasında sağlam kalan eşyalarını arıyor.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın izlerini en ağır şekilde taşıyan kentlerden biri Gostomel harabeye döndü. Rus askerlerinin kentten çekilmesinin ardından geri dönen halk, yıkılan ev ve işyerlerinde sağlam kalmış eşyalarını kurtarmak için uğraşıyor. Savaştan önce kentte bulunan bir güzellik merkezinin sahibi olduğunu söyleyen Katarina, "Savaş bize de geldi. İşyerimiz ve evimiz çatışmalar sonrasında yıkıldı. Ailece uzun yıllardır burada çalışıyorduk. Burası Gostomel'in ilk güzellik salonuydu. Rus işgalinde 15 gün şehirde yaşadık ve sonrasında çıkabildik. Savaş korkunç bir şey. Savaşın bitmesini ve zaferi istiyoruz. Bizler yıkılan şeyleri geri döndürebiliriz ancak ölenler geri gelmeyecek" dedi.

CENAZE TÖRENLERİ DÜZENLENİYOR
Ukrayna'da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden sivillerin defnedilme işlemleri de devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından bulunan ve kimlik tespiti yapıldıktan sonra ailelerine teslim edilen cenazeler, mezarlıklarda düzenlenen törenin ardından gözyaşları içerisinde defnediliyor.

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