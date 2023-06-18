Ukrayna'da sel suları çekildi, geniş bataklıklar ortaya çıktı | Video
Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko, Kakhovka HES barajının yıkılması sonucu meydana gelen sel sularının çekildiği yerlerde geniş bataklıkların ortaya çıktığını duyurdu. Ortaya çıkan geniş bataklık alanları görüntülere yansıdı.
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