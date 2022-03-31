Ukrayna’da şoke eden görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden böyle geçti | Video
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Ukrayna’da yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken bazı araçların sürücüleri korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçti.