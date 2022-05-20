Video Dünya Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video
Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video

Ukrayna'da yargılanan Rus askerin duruşması bir kez daha ertelendi | Video

20.05.2022 | 15:14

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Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sırasında bir sivili öldüren Rus askerinin yargılandığı dava Pazartesi gününe ertelendi.

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Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, 28 Şubat'ta Ukrayna'nın Sumi kentinde Ukraynalı bir sivili öldüren 21 yaşındaki Rus askeri Vadim Shishimarin'in Kiev'de yargılanmasına devam edildi. 62 yaşındaki Ukraynalı Aleksandr Shelipov'u öldürmek suçlamasıyla yargılanan Rus askeri, bugünkü duruşmada yeniden ifade verdi. Önceki ifadelerini tekrarlayarak suçunu kabul eden Shishimarin, "Bu yaşananları, kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir durum olarak görüyorum. Suçumu inkar etmiyorum. İlk emri Makeev isimli teğmen verdi. İlk anda onun emrini yerine getirmeyi reddettim. Yüksek sesle ve tehditkar ifadelerle bana emrini tekrarladı. Stresli bir durum vardı. Ukraynalı Aleksandr Shelipov sürekli bağırıyordu. Teğmenin emrini yerine getirdim. Bu olaydan sonra hayatta kalmak istedim. Savaşmak istemediğim için teslim olmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

KARARIN PAZARTESİ GÜNÜ VERİLMESİ BEKLENİYOR
Sanığın son ifadesinin ardından mahkeme savcısı sanık ile ilgili müebbet hapis cezası talebini yineledi ve duruşma mahkeme heyeti tarafından Pazartesi gününe ertelendi.

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