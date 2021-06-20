Video Dünya Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü | Video

Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü | Video

Ukrayna’da yol çöktü, kamyon çukura düştü | Video
20.06.2021 | 15:22

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Ukrayna’da bir şehirde sürdürülen asfalt çalışması sırasında kamyon çukura düştü.

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Ukrayna'daki Jitomir şehrinde belediye ekipleri tarafından sürdürülen asfalt çalışması sırasında malzeme taşıyan bir kamyon yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü. Meydana gelen olay sonrasında çukura düşen kamyon uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı. Olayın ardından Ukrayna'daki yolların bakımsızlığı sosyal medyada bir kez daha ülke gündemine geldi.

"YOLLARI DÜZELTEN BAŞKAN"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendisine bir gazetecinin "Nasıl bir Başkan olarak anılmak istiyorsunuz görev süreniz dolunca" sorusuna, "Ukrayna'nın yollarını düzelten bir Başkan olarak anılmak istiyorum" cevabını vermişti.

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