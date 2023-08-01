Video Dünya Ukrayna'dan Moskova'ya İHA saldırısı! | Video
Ukrayna'dan Moskova'ya İHA saldırısı! | Video

Ukrayna'dan Moskova'ya İHA saldırısı! | Video

01.08.2023 | 09:50

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın, başkent Moskova ve Moskova Bölgesi’ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

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