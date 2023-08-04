Ukrayna’dan Rus savaş gemisini vurdukları iddiası | Video
Ukrayna, Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı’na insansız deniz araçlarıyla saldırı gerçekleştirildiğini duyurarak liman yakınlarındaki Olenegorsky Gornyak adlı Rus savaş gemisinin vurulduğunu iddia etti.
Olayın ardından Novorossiysk Limanı'nın geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.
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