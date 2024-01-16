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Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 1 çocuk yaralandı | Video

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı: 1 çocuk yaralandı | Video

16.01.2024 | 13:46

Ukrayna’nın Rusya’nın Voronej kentine düzenlediği İHA saldırısında 11 yaşındaki bir çocuk yaralandı. Saldırının ardından kentte olağanüstü hal ilan edildi.

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Ukrayna ordusu Rusya'nın batısındaki Voronej kentine İHA saldırısı düzenledi. Voronej Bölge Valisi Alexander Gusev, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilen İHA parçalarının bir binaya düşmesi sonucu 11 yaşındaki bir kız çocuğunun yaralandığını söyledi. Elleri, bacakları ve boynunda kesikler oluşan çocuğun sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildiğini ifade eden Gusev, sağlık ekiplerinin aileyi kontrol amaçlı tekrar ziyaret edeceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Voronej bölgesi üzerinde tespit edilen Ukrayna'ya ait 8 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Ukrayna sınırından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki kentin Belediye Başkanı Vadim Kstenin, saldırının ardından olağanüstü hal ilan edildi. İHA saldırısı nedeniyle 10 katlı 3 binadaki 35 dairede hasar meydana geldiği öğrenilirken, yetkililerin hasar tespiti için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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