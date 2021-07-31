Video Dünya Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı
31.07.2021 | 13:41

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OTOMATİK OYNAT

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Ukrayna’dan Türkiye’de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı.

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