Video Dünya Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video
Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video

Ukraynalı askerin cenazesini diz çökerek uğurladılar | Video

24.03.2022 | 15:47

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Rusya’nın saldırılarında ölen Ukraynalı askerin cenazesi diz çökerek uğurlandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılarda can kaybı artıyor. Ukrayna'nın Nova Kahovka kenti yakınlarında çatışmada hayatını kaybeden 38 yaşındaki Ukraynalı asker Igor Fedorchyk'nin cenazesi Lviv'e getirilerek ailesine teslim edildi. Peter ve Paul Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninde askerin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Askerin yakınları, cenaze töreninin ardından tabut taşındığı sırada saygılarını göstermek için dizleri üzerine çökerek askeri uğurladı. Ölen asker için mezarlıkta da tören düzenlendi. Burada askerin annesine bayrak ve kep teslim edilirken duygu dolu anlar yaşandı.

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