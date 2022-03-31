Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video

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Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü. O anlar böyle görüntülendi.
Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.