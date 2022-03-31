Video Dünya Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video
Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video

Ukraynalı askerler Rus ordusunu böyle pusuya düşürdü | Video

31.03.2022 | 08:50

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Ukrayna ordusu, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdü. O anlar böyle görüntülendi.

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Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 36 gündür sürerken, Ukraynalıların Rus ordusuna yönelik operasyonları da devam ediyor.
Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı. Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

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