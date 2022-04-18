Video Dünya Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video
Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video

Ukraynalı kadın günlerce Rus askerleriyle aynı evde kaldı | Video

18.04.2022 | 12:59

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Ukrayna’nın Gostomel kentinde günlerce Rus askerleri ile aynı yerde kalan ve geri döndüğünde evini tanınmaz halde bulan Ukraynalı kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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Rusya ve Ukrayna arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı noktalardan olan Gostomel'de birçok ev bombaların ve çatışmaların hedefi oldu. Gostomel şehrine giren Rus askerleri sivillere ait evlere yerleşti. Bazı siviller günlerce Rus askerleri ile aynı evde kalmak zorunda kaldı. Günlerce Rus güçleri ile yaşamak zorunda kalan Ukraynalı Olya Kravets yaşadığı korku dolu anları anlattı. Saldırlar başladığı esnada işyerinde çalıştığını belirten Kravets, "Savaş 24 Şubatta başladı. Ben o gün işe gitmiştim yakınlarda bir fabrikada çalışıyordum. Saat 14.00 gibi çocuklarım beni çalıştığım yerden aldılar ve eve döndüm. Helikopterlerin Antonov'u vurduklarını gördüm" dedi.

Çatışmaların şehir içerisinde başlamasının ardından sığınıkta kalmaya başladıklarını belirten Kravets, "Çatışmalardan birkaç gün sonra bizim bulunduğumuz bölgeye geldiler. Annemin ve benim evimde kaldılar. 20'den fazla Rus askeri vardı evimizde. Sonra bize evi boşaltın dediler. Sonrasında Ukrayna askerlerini arıyoruz bahanesiyle dolaplarımızı aramaya başladılar. Evde altın ve değerli eşyaları arıyorlardı. Biz üzerimize bir şey alamadan çıkmak zorunda kaldık. 2 hafta sonra da Gostomel'den ayrıldık. Annemin evine bomba isabet etmiş. Evde ne kapı ne pencere sağlam hiçbir şey kalmamış" diye konuştu.

Günler sonra döndüğü evinde karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşayan kadın evini eski haline getirebilmek için çalışıyor.

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