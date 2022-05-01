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OTOMATİK OYNAT
00:17
Times Meydanı'nda şampiyonluk horonu | Video 01.05.2022 | 12:24
02:02
Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
01:47
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
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Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
00:20
Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 29.04.2022 | 16:13
00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
04:10
İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 29.04.2022 | 12:56
01:09
SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
00:51
Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
04:10
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SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
04:13
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
04:29
00:37
Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
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ABD'de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 27.04.2022 | 13:58
03:11
İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 27.04.2022 | 13:30
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Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 27.04.2022 | 12:32
2 aydan fazla süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın liman kenti Mariupol adeta küle döndü. Kentte halen sivillerin de olduğu bilinirken, Ukrayna ordusunda görev alan ve Mariupol kentinde bulunan Binbaşı Serhiy Volysnkyi'den Türk halkı ile Başkan Erdoğan'a bir mesaj geldi. Yaşadıkları acı dolu anları anlatan ve şehirde çocuklarında olduğunu söyleyen binbaşının Türkiye'den 2 talebi var.