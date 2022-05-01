Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video

2 aydan fazla süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'nın liman kenti Mariupol adeta küle döndü. Kentte halen sivillerin de olduğu bilinirken, Ukrayna ordusunda görev alan ve Mariupol kentinde bulunan Binbaşı Serhiy Volysnkyi'den Türk halkı ile Başkan Erdoğan'a bir mesaj geldi. Yaşadıkları acı dolu anları anlatan ve şehirde çocuklarında olduğunu söyleyen binbaşının Türkiye'den 2 talebi var.

Rusya'nın kontrolüne geçen Ukrayna'nın Mariupol kentinde kuşatma altındaki Azovstal demir çelik fabrikasında mahsur kalan Ukraynalı 36'ncı Deniz Taburu Komutanı Serhii Volynskyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak, kendilerini Türkiye'ye tahliye etmelerini talep etti. Çaresiz komutan, "Sayın Erdoğan, ben Serhii Volynskyi. Mariupol garnizonunda 36'ncı Deniz Taburu Komutanı olarak görev yapıyor ve 65 gündür aralıksız savaşıyorum. Çeşitli derecelerde yaralı olan 600 askerimizin yardıma ihtiyacı var. Ayrıca bizimle birlikte olan yaralı sivillerimiz de var. Yüzlerce sivil ve binlerce çocuk Azovstal demir çelik fabrikasında bizimle birlikte güvende kalmaya çalışıyor. Çocukların en küçüğü 4 aylık. Şimdi Türk halkına ve Başkanı'na çağrıda bulunuyorum. Mariupol garnizonunun Türkiye'ye tahliyesi için gerekli prosedürleri başlatın" diye seslendi.