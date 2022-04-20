Ukraynalılar savaşta hayatını kaybeden askeri diz çökerek son yolculuğuna uğurladı | Video
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Ukraynalılar, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı asker Oleksandr Kovalchuk'u son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.