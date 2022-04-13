Video Dünya Ukrayna’nın kalbinde ağlatan tören! Savaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu | Video
Ukrayna’nın kalbinde ağlatan tören! Savaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu | Video

Ukrayna’nın kalbinde ağlatan tören! Savaşta ölen Ukraynalı 2 askerin tabutu çiçeklerle dolduruldu | Video

13.04.2022 | 12:09

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Rusya saldırıları altındaki topraklarını savunurken hayatını kaybeden 2 asker, Ukrayna’nın kalbi Kiev’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Silah arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşlarına hakim olamadığı törende askerlerin tabutları, çiçeklerle dolduruldu.

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Rus-Ukrayna savaşının 49. gününde başkent Kiev'deki Demokrasi Meydanı'nda vatanını savunurken hayatını kaybeden Taras Bobanych ve Volodymyr Sinkiv için cenaze töreni düzenlendi. Son yolculuğuna uğurlanan iki asker, sevenlerini gözyaşlarına boğdu. Duaların okunduğu, ilahilerin okunduğu tören boyunca hayatını kaybeden askerlerin silah arkadaşları ve komutanları esas duruşta bekledi. Daha sonra herkesin tek sıra halinde son kez öperek vedalaştığı kahramanların tabutunu ise sevenleri çiçeklerle doldurdu. Kırmızı karanfillerle gelen bir asker yakını, ölen askere sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Törenin ardından kahramanların naaşı, silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı.

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