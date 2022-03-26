Ukrayna'nın Lviv kentinde patlama meydana geldi

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ABD Başkanı Biden, Ukrayna sınırında konuştu: Vahşeti önlemek için buradayız 25.03.2022 | 18:24
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Kuzey Kore kıtalararası balistik füze denediğini doğruladı | Video 25.03.2022 | 10:23
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Lviv Kent Konseyi, art arda 3 patlama sesi duyulduğunu açıkladı. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.