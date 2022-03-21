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OTOMATİK OYNAT
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SON DAKİKA! Rusya, Mikolayiv’i vurdu! İşte ilk görüntüler | Video 21.03.2022 | 16:29
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Rus polisi Herson'da protestoculara ateş açtı | Video 21.03.2022 | 15:59
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Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu | Video 21.03.2022 | 14:50
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Lviv’de spor salonları sığınma merkezine dönüştü | Video 21.03.2022 | 12:37
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Son Dakika: Çin'de 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! | Video 21.03.2022 | 11:36
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Kiev'deki arama çalışmaları sürüyor. Ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 21.03.2022 | 11:06
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Ukrayna Sumi’deki kimyasal tesiste sızıntı meydana geldi | Video 21.03.2022 | 10:38
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Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 4’e yükseldi | Video 21.03.2022 | 10:38
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Rusya’nın Kiev’e saldırısında can kaybı 4’e yükseldi | Video 21.03.2022 | 10:20
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Başkent Kiev’de hava savunma sistemleri devreye girdi | Video 21.03.2022 | 09:08
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Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı | Video 21.03.2022 | 09:06
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Ukrayna'nın Odessa kenti güne siren sesleriyle uyandı 21.03.2022 | 09:08
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Hindistan’da tribün çöktü: 200 yaralı 20.03.2022 | 21:44
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Ukrayna'da dehşete düşüren görüntüler! Yerleşim yerine bomba isabet etti 20.03.2022 | 20:08
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Kentte sokağa çıkma yasağının bitmesine dakikalar kala siren sesleri yankılandı.