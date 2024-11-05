Video Dünya Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyan SpaceX uzay aracı yörüngeye fırlatıldı | Video
Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyan SpaceX uzay aracı yörüngeye fırlatıldı | Video

Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyan SpaceX uzay aracı yörüngeye fırlatıldı | Video

05.11.2024 | 09:00

NASA adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na malzeme taşıyan SpaceX’e ait Dragon uzay aracı, Falcon-9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı.

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ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) malzeme taşımayı hedefleyen "Ticari İkmal Hizmetleri Görevini (CRS-31)" başlattı. Aralarında ISS personeli için gerekli olan gıdalar ve bilimsel ekipmanların bulunduğu yaklaşık 2.7 tonluk yükü taşıyan Dragon uzay aracı, yerel saat ile 21.30'da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılarak Falcon-9 roketi ile yörüngeye gönderildi. Falcon-9 roketinin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşamasının fırlatmadan sonra Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki İniş Bölgesi 1'e ineceği açıklanırken, Dragon uzay aracının ise yaklaşık 13 saatlik bir uçuşun ardından otonom olarak ISS'e kenetleneceği bildirildi. Dragon uzay aracının, görevin ardından Aralık ayına kadar ISS'te kalacağı kaydedildi. CRS-31 görevi, SpaceX'in NASA adına gerçekleştirdiği 31'inci ticari ikmal hizmetleri görevi olarak kayıtlara geçti.
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